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На Сумщині – 130 ворожих прильотів за день, поранено жінку

Ольга Глущенко Вівторок, 28 березня 2023, 05:40
На Сумщині – 130 ворожих прильотів за день, поранено жінку
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумщини, поранили жінку.

Джерело: Сумська військова адміністрація

Деталі: Під ворожими обстрілами опинилися території Есманської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської, Великописарівської, Середино-Будської громад.

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Зафіксовано 18 обстрілів з різних видів зброї – понад 130 прильотів, з яких 9 мінометних (78 прильотів), 4 артилерійський (42 прильоти), 3 з протитанкового ракетного комплексу (7 пострілів), 1 гранатометний обстріл (10 пострілів) тощо.

По Білопільській громаді росіяни били з мінометів – 31 прильот.

Внаслідок одного з обстрілів поранена цивільна особа (жінка), яка прямувала в транспортному засобі з міста Білопілля до села Рижівка. Постраждалу доставлено до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

По Шалигинській громаді ворог здійснив артилерійський обстріл – 13 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Есманська громада: здійснено 3 мінометних обстріли – 27 прильотів.

По Краснопільській громаді були обстріли з протитанкового ракетного комплексу– 7 пострілів, а також обстріл з мінометів – 16 прильотів та артилерії – 20 прильотів.

По Середино-Будській громаді був артилерійський обстріл – 9 прильотів.

Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, 4 прильоти.

Теми: Сумська областьобстріл
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