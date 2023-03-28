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На Сумщине – 130 вражеских прилетов за день, ранена женщина

Ольга ГлущенкоВторник, 28 марта 2023, 05:40
На Сумщине – 130 вражеских прилетов за день, ранена женщина
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы территории 6 общин Сумщины, ранили женщину.

Источник: Сумская военная администрация

Детали: Под вражескими обстрелами оказались территории Эсманской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской, Великописаревской, Середино-Будской громад.

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Зафиксировано 18 обстрелов из различных видов оружия – более 130 прилетов, из которых 9 минометных (78 прилетов), 4 артиллерийский (42 прилета), 3 из противотанкового ракетного комплекса (7 выстрелов), 1 гранатометный обстрел (10 выстрелов) и тому подобное.

По Белопольской громаде россияне били из минометов – 31 прилет.

В результате одного из обстрелов ранена гражданская особа (женщина), которая направлялась в транспортном средстве из города Белополье в село Рыжевка. Пострадавшая доставлена в больницу.

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По Шалыгинской громаде враг совершил артиллерийский обстрел – 13 прилетов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Эсманская громада: осуществлено 3 минометных обстрела – 2  прилетов.

По Краснопольской громаде были обстрелы из противотанкового ракетного комплекса – 7 выстрелов, а также обстрел из минометов – 16 прилетов и артиллерии – 20 прилетов.

По Середино-Будской общине был артиллерийский обстрел – 9 прилетов.

Великописаревскую громаду обстреляли из минометов, 4 прилета.

Темы: Сумская областьобстрел
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