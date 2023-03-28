Сили оборони відбили 62 атаки і уразили артилерійський підрозділ ворога – зведення

Минулої доби Сили оборони відбили 62 атаки росіян на 5 напрямках, а також уразили ворожий артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом минулої доби, підрозділии Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках".

Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також 27 березня внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Слов’янськ Донецької області постраждали цивільні люди, є загиблі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

Крім того, у місті Берислав на Херсонщині від авіаційного удару противника постраждав цивільний об’єкт.

У штабі повідомляють, що протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Баранівка, Товстодубове, Студенок, Голишівське, Стукалівка, Волфине, Тур’я, Майське, Мезенівка та Попівка Сумської області, а також районів населених пунктів на Харківщині – Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне.

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На Куп’янському та Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове.

Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області; Стельмахівка, Новоселівське, Невське і Білогорівка – Луганської, а також Терни, Сіверськ, Спірне та Виїмка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Озарянівка. Обстріляв Васюківку, Григорівку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Предтечине, Курдюмівку, Озарянівку, Дружбу та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар’їнка. Застосував аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли населених пунктів Вільне Поле, Новосілка, Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівка Запорізької області та Херсон, Козацьке та Антонівка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один – по зенітно-ракетному комплексу. Також протягом минулої доби захисники збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів.