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Силы обороны отбили 62 атаки и поразили артиллерийское подразделение врага – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 28 марта 2023, 06:22
Силы обороны отбили 62 атаки и поразили артиллерийское подразделение врага – сводка
украинские воины, фото Генштаба

За прошедшие сутки Силы обороны отбили 62 атаки россиян на 5 направлениях, а также поразили вражеское артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, за прошедшие сутки, подразделения Сил обороны Украины отразили 62 атаки противника на указанных направлениях".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных и 12 ракетных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также 27 марта в результате ракетного удара по инфраструктуре города Славянск Донецкой области пострадали гражданские люди, есть погибшие. Повреждены многоэтажные и частные дома.

Кроме того, в городе Берислав Херсонской области от авиационного удара противника пострадал гражданский объект.

В штабе сообщают, что за прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области; Барановка, Толстодубово, Студенок, Голышевское, Стукаловка, Волфино, Турья, Майское, Мезеновка и Поповка Сумской области, а также районов населенных пунктов на Харьковщине - Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное.

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На Купянском и Лиманском направлении за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Кременная, Кузьмино, Белогоровка, Верхнекамьянское и Берестовое.

Осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области; Стельмаховка, Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской, а также Терны, Северск, Спирное и Выемка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка. Обстрелял Васюковку, Григорьевку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Бахмут, Предтечино, Курдюмовку, Озаряновку, Дружбу и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка. Применил аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Осуществил обстрелы более чем 10 населенных пунктов. Среди них - Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Временка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Осуществил обстрелы населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка, Новополь Донецкой области; Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка Запорожской области и Херсон, Казацкое и Антоновка.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также один - по зенитно-ракетному комплексу. Также за прошедшие сутки защитники сбили 5 вражеских разведывательных БПЛА различных типов.

Между тем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, а также район сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и еще две важных цели оккупантов.

Темы: Генштабвойна
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