У двох районах окупанти заборонили жителям пересуватися між населеними пунктами – штаб

У Генштабі повідомляють про те, що загарбники на окупованих територіях Донеччини і і Херсонщини продовжують посилювати режимні заходи.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами.

Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області, до окремих населених пунктів не можливо потрапити без місцевої реєстрації".