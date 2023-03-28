У двох районах окупанти заборонили жителям пересуватися між населеними пунктами – штаб
Вівторок, 28 березня 2023, 07:18
У Генштабі повідомляють про те, що загарбники на окупованих територіях Донеччини і і Херсонщини продовжують посилювати режимні заходи.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами.
Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області, до окремих населених пунктів не можливо потрапити без місцевої реєстрації".
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