В двух районах оккупанты запретили жителям передвигаться между населенными пунктами – штаб
Вторник, 28 марта 2023, 07:18
В Генштабе сообщают о том, что захватчики на оккупированных территориях Донетчины и и Херсонщины продолжают усиливать режимные мероприятия.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать режимные мероприятия на временно оккупированных территориях. В последнее время наблюдается тенденция, когда вводится ограничение на свободное передвижение граждан Украины между населенными пунктами.
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В частности, в Горловском районе Донецкой области, а также в Каховском районе Херсонской области, в отдельные населенные пункты невозможно попасть без местной регистрации".