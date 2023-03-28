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В двух районах оккупанты запретили жителям передвигаться между населенными пунктами – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 28 марта 2023, 07:18
В двух районах оккупанты запретили жителям передвигаться между населенными пунктами – штаб
иллюстративное фото ГУР

В Генштабе сообщают о том, что захватчики на оккупированных территориях Донетчины и и Херсонщины продолжают усиливать режимные мероприятия.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают усиливать режимные мероприятия на временно оккупированных территориях. В последнее время наблюдается тенденция, когда вводится ограничение на свободное передвижение граждан Украины между населенными пунктами.

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В частности, в Горловском районе Донецкой области, а также в Каховском районе Херсонской области, в отдельные населенные пункты невозможно попасть без местной регистрации".

Темы: ГенштабДонецкая областьХерсонская областьоккупация
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