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Захисники за добу знищили 570 окупантів, 13 ББМ і 7 танків ворога

Ірина БалачукВівторок, 28 березня 2023, 08:07
Захисники за добу знищили 570 окупантів, 13 ББМ і 7 танків ворога
Фото ОК "Південь"

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу українські оборонці ліквідували 570 окупантів, 13 ББМ, 15 артилерійських систем та 19 безпілотників ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 602 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од,
  • артилерійських систем – 2 653 (+15) од,
  • РСЗВ – 525 (+2) од,
  • засобів ППО – 277 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од,
  • крилатих ракет – 911 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од,
  • спеціальної техніки – 287 (+2) од.

Дані уточнюються.  

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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