Захисники за добу знищили 570 окупантів, 13 ББМ і 7 танків ворога
Вівторок, 28 березня 2023, 08:07
Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу українські оборонці ліквідували 570 окупантів, 13 ББМ, 15 артилерійських систем та 19 безпілотників ворога.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,
- танків – 3 602 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од,
- артилерійських систем – 2 653 (+15) од,
- РСЗВ – 525 (+2) од,
- засобів ППО – 277 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од,
- крилатих ракет – 911 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од,
- спеціальної техніки – 287 (+2) од.
Дані уточнюються.