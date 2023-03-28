Захисники за добу знищили 570 окупантів, 13 ББМ і 7 танків ворога

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу українські оборонці ліквідували 570 окупантів, 13 ББМ, 15 артилерійських систем та 19 безпілотників ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,

танків – 3 602 (+7) од,

бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од,

артилерійських систем – 2 653 (+15) од,

РСЗВ – 525 (+2) од,

засобів ППО – 277 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од,

спеціальної техніки – 287 (+2) од.

Дані уточнюються.