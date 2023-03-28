Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов, 13 ББМ и 7 танков врага
Вторник, 28 марта 2023, 08:07
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 570 оккупантов, 13 ББМ, 15 артиллерийских систем и 19 беспилотников врага.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 171 730 (+570) человек ликвидировано,
- танков – 3 602 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 6 966 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 2 653 (+15) ед,
- РСЗО – 525 (+2) ед,
- средств ПВО – 277 (+0) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 235 (+19) ед,
- крылатых ракет – 911 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 502 (+9) ед,
- специальной техники – 287 (+2) ед.
Данные уточняются.
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