Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов, 13 ББМ и 7 танков врага

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 570 оккупантов, 13 ББМ, 15 артиллерийских систем и 19 беспилотников врага.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 171 730 (+570) человек ликвидировано,

танков – 3 602 (+7) ед,

боевых бронированных машин – 6 966 (+13) ед,

артиллерийских систем – 2 653 (+15) ед,

РСЗО – 525 (+2) ед,

средств ПВО – 277 (+0) ед,

самолетов – 305 (+0) ед,

вертолетов – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 235 (+19) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 502 (+9) ед,

специальной техники – 287 (+2) ед.

Данные уточняются.