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Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов, 13 ББМ и 7 танков врага

Ирина БалачукВторник, 28 марта 2023, 08:07
Защитники за сутки уничтожили 570 оккупантов, 13 ББМ и 7 танков врага
Фото ОК "Юг"

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 570 оккупантов, 13 ББМ, 15 артиллерийских систем и 19 беспилотников врага.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 171 730 (+570) человек ликвидировано,
  • танков – 3 602 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 966 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 2 653 (+15) ед,
  • РСЗО – 525 (+2) ед,
  • средств ПВО – 277 (+0) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 235 (+19) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 502 (+9) ед,
  • специальной техники – 287 (+2) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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