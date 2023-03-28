Росіяни запустили керовану авіабомбу по Білопіллю на Сумщині – ОП

Російські загарбники здійснили авіаційний удар керованою авіаційною бомбою по населеному пункту Білопілля Сумської області.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині. Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою".

Деталі: За його словами, у результаті авіаудару сталося загоряння господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Також повідомляється про 1 постраждалу людину.