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Росіяни запустили керовану авіабомбу по Білопіллю на Сумщині – ОП

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 березня 2023, 09:33
Росіяни запустили керовану авіабомбу по Білопіллю на Сумщині – ОП
Фото: Telegram

Російські загарбники здійснили авіаційний удар керованою авіаційною бомбою по населеному пункту Білопілля Сумської області.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині. Росіяни здійснили авіаудар керованою авіаційною бомбою".

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Деталі: За його словами, у результаті авіаудару сталося загоряння господарчої споруди, також пошкоджено 2 приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

 

Також повідомляється про 1 постраждалу людину.

Теми: Сумська областьвійнаРосіяУкраїна
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