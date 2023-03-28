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Россияне запустили управляемую авиабомбу по Белополью на Сумщине - ОП

Станислав ПогориловВторник, 28 марта 2023, 09:33
Россияне запустили управляемую авиабомбу по Белополью на Сумщине - ОП
Фото: Telegram

Российские захватчики совершили авиационный удар управляемой авиационной бомбой по населенному пункту Белополье Сумской области.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Враг продолжает обстреливать Белополье в Сумской области. Россияне совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой".

 

Детали: По его словам, в результате авиаудара произошло возгорание хозяйственной постройки, также повреждены 2 частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом.

 

Также сообщается об 1 пострадавшем человеке.

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Темы: Сумская областьвойнаРосcияУкраина
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