Россияне запустили управляемую авиабомбу по Белополью на Сумщине - ОП
Вторник, 28 марта 2023, 09:33
Российские захватчики совершили авиационный удар управляемой авиационной бомбой по населенному пункту Белополье Сумской области.
Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Враг продолжает обстреливать Белополье в Сумской области. Россияне совершили авиаудар управляемой авиационной бомбой".
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Детали: По его словам, в результате авиаудара произошло возгорание хозяйственной постройки, также повреждены 2 частных дома, уличный газопровод низкого давления, двухэтажный многоквартирный жилой дом.
Также сообщается об 1 пострадавшем человеке.