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За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини - ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 березня 2023, 10:04
За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини - ОВА
Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу російські загарбники вбили 2 жителів міста Слов′янськ Донецької області, 33 людини було поранено.

Джерело: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 27 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Слов'янську. Ще 33 людини в області дістали поранення".

 

Деталі: За його словами, у Слов′янську було Зруйновано адміністративні та офісні будівлі, пошкоджено 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків, поранено 28 людей.

Пізно ввечері ракетного удару зазнав Краматорськ – пошкоджено дитсадок, школу та будівлю підприємства, без жертв.

На Донецькому напрямку Курахове 7 разів потрапило під артобстріл – пошкоджено будівлю державного підприємства.

На Горлівському напрямку 2 людини поранено і 2 будинки пошкоджено у Костянтинівці. Відомо про щонайменше 1 пораненого у Бахмуті.

Гучно було в Торецькій та Часовоярській громадах. У Соледарській громаді під вогнем Міньківка, Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка.

На Лисичанському напрямку 2 дрони-камікадзе ударили по Зарічному.

Теми: Донецька областьжертвивійна
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