Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини - ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 березня 2023, 10:04
За добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини - ОВА
Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу російські загарбники вбили 2 жителів міста Слов′янськ Донецької області, 33 людини було поранено.

Джерело: начальник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 27 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Слов'янську. Ще 33 людини в області дістали поранення".

Реклама:
 

Деталі: За його словами, у Слов′янську було Зруйновано адміністративні та офісні будівлі, пошкоджено 5 багатоповерхівок і 7 приватних будинків, поранено 28 людей.

Пізно ввечері ракетного удару зазнав Краматорськ – пошкоджено дитсадок, школу та будівлю підприємства, без жертв.

На Донецькому напрямку Курахове 7 разів потрапило під артобстріл – пошкоджено будівлю державного підприємства.

На Горлівському напрямку 2 людини поранено і 2 будинки пошкоджено у Костянтинівці. Відомо про щонайменше 1 пораненого у Бахмуті.

Гучно було в Торецькій та Часовоярській громадах. У Соледарській громаді під вогнем Міньківка, Оріхово-Василівка, Федорівка і Роздолівка.

На Лисичанському напрямку 2 дрони-камікадзе ударили по Зарічному.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Донецька область
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: