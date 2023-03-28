За сутки россияне убили 2 жителей Донеччини - ОВА

За минувшие сутки российские захватчики убили 2 жителей города Славянск Донецкой области, 33 человека были ранены.

Источник: начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 27 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области - в Славянске. Еще 33 человека в области получили ранения".

Детали: По его словам, в Славянске были разрушены административные и офисные здания, повреждены 5 многоэтажек и 7 частных домов, ранены 28 человек.

Поздно вечером ракетному удару подвергся Краматорск - повреждены детсад, школа и здание предприятия, без жертв.

На Донецком направлении Курахово 7 раз попало под артобстрел - повреждено здание государственного предприятия.

На Горловском направлении 2 человека ранены и 2 дома повреждены в Константиновке. Известно о по меньшей мере 1 раненом в Бахмуте.

ВИДЕО ДНЯ

Громко было в Торецкой и Часовоярской громадах. В Соледарской громаде под огнем Миньковка, Орехово-Васильевка, Федоровка и Роздоловка.

На Лисичанском направлении 2 дрона-камикадзе ударили по Заречному.