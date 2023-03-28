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У Варшаві натякнули на можливий візит Зеленського

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 10:32
У Варшаві натякнули на можливий візит Зеленського
президенти дуда і зеленський, Getty Images

В МЗС Польщі натякнули, що ближчим часом президент України Володимир Зеленський може приїхати з візитом до Варшави.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський. 

Він сказав, що візит може статися скоро, але навіть коли домовленість вже буде, про нього не повідомлятимуть до останнього моменту з безпекових міркувань.

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"Думаю, це (візит Зеленського - ред.) відбудеться скоро, але давайте не будемо випереджувати факти. Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як зазвичай анонсують приїзд лідерів іноземних держав, з міркувань безпеки", - зазначив Яблонський. 

Він додав, що лідери Польщі та України активно підтримують контакти.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у понеділок ввечері поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою та обговорив "підготовку до важливих заходів".

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Теми: ЗеленськийПольщаДуда
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