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В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 10:32
В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского
президенты дуда и зеленский, Getty Images

В МИД Польши намекнули, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский может приехать с визитом в Варшаву.

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом в общении со СМИ сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Он сказал, что визит может произойти скоро, но даже когда договоренность уже будет, о нем не будут сообщать до последнего момента из соображений безопасности.

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"Думаю, это (визит Зеленского - ред.) состоится скоро, но давайте не будем опережать факты. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно анонсируют приезд лидеров иностранных государств, из соображений безопасности", - отметил Яблонский.

Он добавил, что лидеры Польши и Украины активно поддерживают контакты.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в понедельник вечером пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой и обсудил "подготовку к важным мероприятиям".

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Темы: ЗеленскийПольшаДуда
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