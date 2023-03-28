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Окупанти за добу обстріляли 9 областей, вбили 8 людей – МОУ

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 березня 2023, 10:41
Окупанти за добу обстріляли 9 областей, вбили 8 людей – МОУ
Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу росіяни били по території 9 областей нашої країни, під час обстрілів загинуло 8 мирних мешканців.

Джерело: Military Media Center

Дослівно: "За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України".

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Деталі: Повідомляється, що у результаті обстрілів загинуло 8 і було поранено 66 людей.

Загалом з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", крилаті ракети "Х-31", тактична авіація та БПЛА) обстріляно 124 населених пунктів, ураженно 76 об’єктів інфраструктури.

Теми: регіониобстрілжертвивійна
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