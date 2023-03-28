Окупанти за добу обстріляли 9 областей, вбили 8 людей – МОУ

За минулу добу росіяни били по території 9 областей нашої країни, під час обстрілів загинуло 8 мирних мешканців.

Джерело: Military Media Center

Дослівно: "За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України".

Деталі: Повідомляється, що у результаті обстрілів загинуло 8 і було поранено 66 людей.

Загалом з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", крилаті ракети "Х-31", тактична авіація та БПЛА) обстріляно 124 населених пунктів, ураженно 76 об’єктів інфраструктури.