Окупанти за добу обстріляли 9 областей, вбили 8 людей – МОУ
Вівторок, 28 березня 2023, 10:41
За минулу добу росіяни били по території 9 областей нашої країни, під час обстрілів загинуло 8 мирних мешканців.
Джерело: Military Media Center
Дослівно: "За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України".
Деталі: Повідомляється, що у результаті обстрілів загинуло 8 і було поранено 66 людей.
Загалом з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", крилаті ракети "Х-31", тактична авіація та БПЛА) обстріляно 124 населених пунктів, ураженно 76 об’єктів інфраструктури.
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