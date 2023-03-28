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Оккупанты за сутки обстреляли 9 областей, убили 8 человек - МОУ

Станислав ПогориловВторник, 28 марта 2023, 10:41
Оккупанты за сутки обстреляли 9 областей, убили 8 человек - МОУ
Иллюстративное фото Getty Images

За минувшие сутки россияне били по территории 9 областей нашей страны, во время обстрелов погибли 8 мирных жителей.

Источник: Military Media Center

Дословно: "По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины".

 

Детали: Сообщается, что в результате обстрелов погибли 8 и были ранены 66 человек.

Всего из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", крылатые ракеты "Х-31", тактическая авиация и БПЛА) обстреляно 124 населенных пункта, поражено 76 объектов инфраструктуры.

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Темы: регионыобстрелжертвывойна
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