Окупанти вночі гатили по херсонській лікарні: багато руйнувань
Російські окупанти вночі 28 березня обстріляли з мінометів херсонську лікарню, також били по виробничому приміщенню "Укрпошти" – люди не постраждали, але приміщення сильно пошкоджені.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Армія РФ намагається знищити все, що покращує життя херсонців.
Вночі були прильоти по виробничому приміщенню "Укрпошти". Співробітники не травмовані, але збитки – є".
Деталі: Також загарбники вночі били з мінометів по лікарні у Дніпровському районі Херсона.
Голова ОВА опублікував фото пошкодженого росіянами майна.
На них видно, що у лікарні побитий головний корпус, пошкоджена система опалення, а у вікнах майже не лишилося скла, але люди не постраждали.
На місці прильотів працюють рятувальники.