Окупанти вночі гатили по херсонській лікарні: багато руйнувань

Пошкоджені приміщення лікарні. Тут і далі фото з Telegram Прокудіна

Російські окупанти вночі 28 березня обстріляли з мінометів херсонську лікарню, також били по виробничому приміщенню "Укрпошти" – люди не постраждали, але приміщення сильно пошкоджені.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Армія РФ намагається знищити все, що покращує життя херсонців.



Вночі були прильоти по виробничому приміщенню "Укрпошти". Співробітники не травмовані, але збитки – є".

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Пошкоджена будівля "Укрпошти"

Деталі: Також загарбники вночі били з мінометів по лікарні у Дніпровському районі Херсона.

Пошкоджена будівля лікарні

Голова ОВА опублікував фото пошкодженого росіянами майна.

Пошкоджені приміщення лікарні

На них видно, що у лікарні побитий головний корпус, пошкоджена система опалення, а у вікнах майже не лишилося скла, але люди не постраждали.

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Пошкоджені приміщення лікарні

На місці прильотів працюють рятувальники.