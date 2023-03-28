Оккупанты ночью били по херсонской больнице: много разрушений
Российские оккупанты ночью 28 марта обстреляли из минометов херсонскую больницу, также били по производственному помещению "Укрпочты" – люди не пострадали, но помещения сильно повреждены.
Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Армия РФ пытается уничтожить все, что улучшает жизнь херсонцев.
Ночью были прилеты по производственному помещению "Укрпочты". Сотрудники не травмированы, но убытки – есть".
Детали: Также захватчики ночью били из минометов по больнице в Днепровском районе Херсона.
Глава ОВА опубликовал фото поврежденного россиянами имущества.
На них видно, что в больнице побит главный корпус, повреждена система отопления, а в окнах почти не осталось стекол, но люди не пострадали.
На месте прилетов работают спасатели.