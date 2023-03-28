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Оккупанты ночью били по херсонской больнице: много разрушений

Ирина БалачукВторник, 28 марта 2023, 11:13
Оккупанты ночью били по херсонской больнице: много разрушений
Поврежденные помещения больницы. Здесь и далее фото из Telegram Прокудина

Российские оккупанты ночью 28 марта обстреляли из минометов херсонскую больницу, также били по производственному помещению "Укрпочты" – люди не пострадали, но помещения сильно повреждены. 

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Армия РФ пытается уничтожить все, что улучшает жизнь херсонцев.

Ночью были прилеты по производственному помещению "Укрпочты". Сотрудники не травмированы, но убытки – есть". 

 
Поврежденное здание "Укрпочты"

Детали: Также захватчики ночью били из минометов по больнице в Днепровском районе Херсона. 

 
Поврежденное здание больницы

Глава ОВА опубликовал фото поврежденного россиянами имущества. 

 
Поврежденные помещения больницы

На них видно, что в больнице побит главный корпус, повреждена система отопления, а в окнах почти не осталось стекол, но люди не пострадали. 

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Поврежденные помещения больницы

На месте прилетов работают спасатели. 

 
Поврежденные помещения больницы

Темы: Херсонвойна
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