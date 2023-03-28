Оккупанты ночью били по херсонской больнице: много разрушений

Поврежденные помещения больницы. Здесь и далее фото из Telegram Прокудина

Российские оккупанты ночью 28 марта обстреляли из минометов херсонскую больницу, также били по производственному помещению "Укрпочты" – люди не пострадали, но помещения сильно повреждены.

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Армия РФ пытается уничтожить все, что улучшает жизнь херсонцев.

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Ночью были прилеты по производственному помещению "Укрпочты". Сотрудники не травмированы, но убытки – есть".

Поврежденное здание "Укрпочты"

Детали: Также захватчики ночью били из минометов по больнице в Днепровском районе Херсона.

Поврежденное здание больницы

Глава ОВА опубликовал фото поврежденного россиянами имущества.

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Поврежденные помещения больницы

На них видно, что в больнице побит главный корпус, повреждена система отопления, а в окнах почти не осталось стекол, но люди не пострадали.

Поврежденные помещения больницы

На месте прилетов работают спасатели.