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На півдні відчувається зниження бойової активності росіян – Гуменюк 

Альона Мазуренко Вівторок, 28 березня 2023, 11:59
На півдні відчувається зниження бойової активності росіян – Гуменюк 
НАТАЛІЯ ГУМЕНЮК, СКРИНШОт

На півдні країни Сили оборони фіксують зниження бойової активності окупантів, росіяни втратили багато складів та не можуть налагодити постачання боєприпасів. 

Джерело: речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Три доби поспіль немає обстрілів в напрямку Дніпровсько-Бузького лиману.

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Вочевидь, після знищення польового складу з боєприпасами у них відсутня можливість їхнього постачання.

Також ворог не має можливості підтягувати техніку, навіть мінометне озброєння, оскільки в результаті вдалої роботи наших підрозділів були знищені їхні бойові позиції, а шторм не дозволяє вільного пересування".

Деталі: За її словами, на Півдні відчувається зниження бойової активності росіян: "Це відбувається через роботу підрозділів Сил безпеки та оборони із зачищення 20-30-кілометрової смуги на лівому березі Дніпра".

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Зокрема, логістика окупантів серйозно підірвана, вони втратили багато складів і не можуть налагодити нові постачання зброї та боєприпасів.

Також окупанти втратили багато артилерійських та реактивних установок і не можуть зараз їх розташовувати так близько, як могли раніше. 

Крім того, на ситуацію на Кінбурнській косі вплинуло погіршення погоди в Чорному морі.

Щодо обстрілів Херсонщини, окупанти також зменшили кількість обстрілів, проте все ще намагаються атакувати за допомогою авіації. 

Теми: війнаХерсонська область
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