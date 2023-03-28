На юге ощущается снижение боевой активности россиян – Гуменюк

На юге страны Силы обороны фиксируют снижение боевой активности оккупантов, россияне потеряли много складов и не могут наладить поставки боеприпасов.

Источник: пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Трое суток подряд нет обстрелов в направлении Днепровско-Бугского лимана.

Очевидно, после уничтожения полевого склада с боеприпасами у них отсутствует возможность их поставки.

Также враг не имеет возможности подтягивать технику, даже минометное вооружение, поскольку в результате удачной работы наших подразделений были уничтожены их боевые позиции, а шторм не позволяет свободного передвижения".

Детали: По ее словам, на Юге ощущается снижение боевой активности россиян: "Это происходит из-за работы подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20-30-километровой полосы на левом берегу Днепра".

В частности, логистика оккупантов серьезно подорвана, они потеряли много складов и не могут наладить новые поставки оружия и боеприпасов.

ВИДЕО ДНЯ

Также оккупанты потеряли много артиллерийских и реактивных установок и не могут сейчас их располагать так близко, как могли раньше.

Кроме того, на ситуацию на Кинбурнской косе повлияло ухудшение погоды в Черном море.

Относительно обстрелов Херсонщины, оккупанты также уменьшили количество обстрелов, однако все еще пытаются атаковать с помощью авиации.