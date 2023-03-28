Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На юге ощущается снижение боевой активности россиян – Гуменюк

Алена МазуренкоВторник, 28 марта 2023, 11:59
На юге ощущается снижение боевой активности россиян – Гуменюк
НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК, СКРИНШОТ

На юге страны Силы обороны фиксируют снижение боевой активности оккупантов, россияне потеряли много складов и не могут наладить поставки боеприпасов. 

Источник: пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Трое суток подряд нет обстрелов в направлении Днепровско-Бугского лимана.

Очевидно, после уничтожения полевого склада с боеприпасами у них отсутствует возможность их поставки.

Также враг не имеет возможности подтягивать технику, даже минометное вооружение, поскольку в результате удачной работы наших подразделений были уничтожены их боевые позиции, а шторм не позволяет свободного передвижения".

Детали: По ее словам, на Юге ощущается снижение боевой активности россиян: "Это происходит из-за работы подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20-30-километровой полосы на левом берегу Днепра".

В частности, логистика оккупантов серьезно подорвана, они потеряли много складов и не могут наладить новые поставки оружия и боеприпасов.

ВИДЕО ДНЯ

Также оккупанты потеряли много артиллерийских и реактивных установок и не могут сейчас их располагать так близко, как могли раньше.

Кроме того, на ситуацию на Кинбурнской косе повлияло ухудшение погоды в Черном море.

Относительно обстрелов Херсонщины, оккупанты также уменьшили количество обстрелов, однако все еще пытаются атаковать с помощью авиации.

Темы: войнаХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы в локомотивном депо - мэр

Россия не достигла поставленных целей до конца марта – ISW

Боррель о председательстве России в Совбезе ООН: Уместно к 1 апреля

Суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца

Зеленский: Не будет причины, которая остановит реформу Совбеза ООН

На границе с Польшей образовались очереди на въезд в Украину

Все новости...
война
Зеленский: Россияне разрушили и повредили около 500 церквей в Украине
Спецназовцы СБУ уничтожили российский "ТОР"
Госдеп США поддержал "гибридный трибунал" по преступлению агрессии России
Последние новости
11:52
ОПЕК+ не уменьшит добычу нефти из-за потрясений на рынке, вызванных банковским кризисом
11:35
Сколько детей родилось в Киеве за 400 дней полномасштабного вторжения – КГГА
11:30
Данилов обнародовал 12 шагов деоккупации Крыма, над которыми работает СНБО
11:22
Во Франции подтвердили гибель еще одного добровольца в Украине
11:06
КНДР угрожает ядерным оружием после военных учений США и Южной Кореи
10:53
фотоРоссияне в 5 утра обстреляли Сумскую область, двое гражданских погибли
10:30
В "Укрэнерго" назвали четыре компонента подготовки к следующей зиме
10:22
фотоПолярники показали, каких птиц можно увидеть возле станции Вернадского
10:10
В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы в локомотивном депо - мэр
09:58
В Финляндии выбирают парламент: правительство Санны Марин может не удержать позиций
Все новости...