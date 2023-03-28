Спецпризначенці СБУ знищили російський "ТОР"

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України знищили зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М2" за допомогою дрона-камікадзе.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "На рахунку наших воїнів це вже четвертий "ТОР" тільки за березнь! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: "а что случілось"?".

Деталі: Повідомляється також, що ще одною мішенню став російський "Град", який після влучання дрона також перетворився на металобрухт.

Дата та напрямок ефективної роботи спецпризначенців традиційно не розкривається.