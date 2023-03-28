Спецназовцы СБУ уничтожили российский "ТОР"

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М2" с помощью дрона-камикадзе.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "На счету наших воинов это уже четвертый "ТОР" только за март! А, между прочим, задачей именно этих комплексов является поражение воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте 10 км. Поэтому у нас вопрос: "а что случилось"?".

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Детали: Сообщается также, что еще одной мишенью стал российский "Град", который после попадания дрона также превратился в металлолом.

Дата и направление эффективной работы спецназовцев традиционно не раскрывается.