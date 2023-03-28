Набір до "Гвардії наступу" можуть продовжити і після 1 квітня

Рекрутингова кампанія з формування "Гвардії наступу" офіційно закінчиться 1 квітня, однак її можуть продовжити, бо є велика кількість охочих вступити у штурмові бригади. Крім того, планується створити резерв для підрозділів "Гвардії".

Джерело: заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко та речник Нацгвардії Руслан Музичук в інтерв'ю для "Суспільне"

Пряма мова Павліченко: "За декілька днів плануємо все ж таки завершити рекрутингову кампанію, яка почалася на початку лютого.

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Протягом цих місяців всі охочі могли подати свою заявку до тієї чи іншої бригади "Гвардії наступу", виходячи зі своїх особистих побажань, переконань служити, працювати чи в поліції, чи в прикордонній службі, чи Нацгвардії і визначитися безпосередньо, куди новобранець хоче долучитися і де працювати надалі…

У березні тих, хто пройшов початкові відбори, – а це співбесіда, психологічне тестування, медична комісія, – почали зараховувати у підрозділи, де вони надалі будуть проходити службу.

І зараз вже залишився тиждень до завершення кампанії до тих строків, до тих термінів, які оголошувались на початках".

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Деталі: Павліченко зазначила, що до 1 квітня включно офіційно працюватимуть рекрутингові центри, які працюють при ЦНАПах.

"Після 1-го числа ми будемо таки переглядати це рішення, і, можливо, дозволимо ще подавати заявки через сайт, тому що охочих дійсно багато. І ми розуміємо, що будемо формувати певні резерви, які будуть переглядати і залучати, можливо, до формування інших бригад, які будуть створюватися", – сказала заступниця міністра.

Речник Нацгвардії Музичук зазначив, що, якщо охочі далі подаватимуть заявки, то набір буде продовжуватися, тому що паралельно формуються й інші підрозділи Національної гвардії, які також доукомплектовуються.

"За час воєнного стану значно розширилися взагалі штати військових частин наших підрозділів, тому що зросла і кількість оборонних завдань, які треба виконувати Нацгвардії", – сказав речник НГУ.

Він нагадав, що гвардійці виконують як військові, так і правоохоронні функції, до яких входять і несення служби на блокпостах, і забезпечення режиму воєнного стану, і охорона об’єктів критичної інфраструктури.

Тому набір до лав Нацгвардії буде тривати й після 1 квітня.

Пряма мова Музичука: "Також будуть формуватися резерви. Станом на кінець минулого тижня до підрозділів Національної гвардії подано трохи більше ніж 16 тисяч анкет.

Різна цифра звучить періодично у ЗМІ. Це пов’язано з тим, що озвучуються цифри, які взагалі подані до усіх 8-ми бригад. Хтось озвучує, наприклад, цифри, які подані в бригади поліції чи прикордонної служби, ну а 16 тисяч – це та цифра, яка стосується 6-ти бригад Нацгвардії".

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