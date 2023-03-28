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Набір до "Гвардії наступу" можуть продовжити і після 1 квітня

"Українська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 13:27

Рекрутингова кампанія з формування "Гвардії наступу" офіційно закінчиться 1 квітня, однак її можуть продовжити, бо є велика кількість охочих вступити у штурмові бригади. Крім того, планується створити резерв для підрозділів "Гвардії".

Джерело: заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко та речник Нацгвардії Руслан Музичук в інтерв'ю для "Суспільне"

Пряма мова Павліченко: "За декілька днів плануємо все ж таки завершити рекрутингову кампанію, яка почалася на початку лютого. 

Протягом цих місяців всі охочі могли подати свою заявку до тієї чи іншої бригади "Гвардії наступу", виходячи зі своїх особистих побажань, переконань служити, працювати чи в поліції, чи в прикордонній службі, чи Нацгвардії і визначитися безпосередньо, куди новобранець хоче долучитися і де працювати надалі…

У березні тих, хто пройшов початкові відбори, – а це співбесіда, психологічне тестування, медична комісія, – почали зараховувати у підрозділи, де вони надалі будуть проходити службу.

І зараз вже залишився тиждень до завершення кампанії до тих строків, до тих термінів, які оголошувались на початках".

Деталі: Павліченко зазначила, що до 1 квітня включно офіційно працюватимуть рекрутингові центри, які працюють при ЦНАПах. 

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"Після 1-го числа ми будемо таки переглядати це рішення, і, можливо, дозволимо ще подавати заявки через сайт, тому що охочих дійсно багато. І ми розуміємо, що будемо формувати певні резерви, які будуть переглядати і залучати, можливо, до формування інших бригад, які будуть створюватися", – сказала заступниця міністра.

Речник Нацгвардії Музичук зазначив, що, якщо охочі далі подаватимуть заявки, то набір буде продовжуватися, тому що паралельно формуються й інші підрозділи Національної гвардії, які також доукомплектовуються.

"За час воєнного стану значно розширилися взагалі штати військових частин наших підрозділів, тому що зросла і кількість оборонних завдань, які треба виконувати Нацгвардії", – сказав речник НГУ.

Він нагадав, що гвардійці виконують як військові, так і правоохоронні функції, до яких входять і несення служби на блокпостах, і забезпечення режиму воєнного стану, і охорона об’єктів критичної інфраструктури. 

Тому набір до лав Нацгвардії буде тривати й після 1 квітня.

Пряма мова Музичука: "Також будуть формуватися резерви. Станом на кінець минулого тижня до підрозділів Національної гвардії подано трохи більше ніж 16 тисяч анкет. 

Різна цифра звучить періодично у ЗМІ. Це пов’язано з тим, що озвучуються цифри, які взагалі подані до усіх 8-ми бригад. Хтось озвучує, наприклад, цифри, які подані в бригади поліції чи прикордонної служби, ну а 16 тисяч – це та цифра, яка стосується 6-ти бригад Нацгвардії".

Передісторія: 

  • На початку лютого Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування добровольчих батальйонів "Гвардії наступу". Ці підрозділи націлені, зокрема, на звільнення окупованих Росією територій.
  • Добровольці, які подають анкети на вступ до "Гвардії наступу" мають самі обрати бригаду, у якій хочуть служити. Таких бригад вісім, їх створюють на базі частин, що вже мають бойовий досвід. 

Теми: Гвардія наступуНацгвардіяМВС
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