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Набор в "Гвардию наступления" могут продолжить и после 1 апреля

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 13:27

Рекрутинговая кампания по формированию "Гвардии наступления" официально закончится 1 апреля, однако ее могут продолжить, потому что есть большое количество желающих вступить в штурмовые бригады. Кроме того, планируется создать резерв для подразделений "Гвардии".

Источник: заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко и пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук в интервью для "Суспільне"

Прямая речь Павличенко: "Через несколько дней планируем все же завершить рекрутинговую кампанию, которая началась в начале февраля. 

В течение этих месяцев все желающие могли подать свою заявку в ту или иную бригаду "Гвардии наступления", исходя из своих личных пожеланий, убеждений служить, работать или в полиции, или в пограничной службе, или Нацгвардии и определиться непосредственно, куда новобранец хочет присоединиться и где работать в дальнейшем...

В марте тех, кто прошел начальные отборы, – а это собеседование, психологическое тестирование, медицинская комиссия, – начали зачислять в подразделения, где они в дальнейшем будут проходить службу. 

И сейчас уже осталась неделя до завершения кампании до тех сроков, до тех сроков, которые объявлялись в начале".

Детали: Павличенко отметила, что до 1 апреля включительно официально будут работать рекрутинговые центры, которые работают при ЦПАУ. 

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"После 1-го числа мы будем таки пересматривать это решение, и, возможно, позволим еще подавать заявки через сайт, потому что желающих действительно много. И мы понимаем, что будем формировать определенные резервы, которые будут пересматривать и привлекать, возможно, к формированию других бригад, которые будут создаваться", – сказала заместитель министра.

Спикер Нацгвардии Музычук отметил, что если желающие дальше будут подавать заявки, то набор будет продолжаться, потому что параллельно формируются и другие подразделения Национальной гвардии, которые также доукомплектовываются.

"За время военного положения значительно расширились вообще штаты воинских частей наших подразделений, потому что возросло и количество оборонных задач, которые надо выполнять Нацгвардии", – сказал спикер НГУ.

Он напомнил, что гвардейцы выполняют как военные, так и правоохранительные функции, в которые входят и несение службы на блокпостах, и обеспечение режима военного положения, и охрана объектов критической инфраструктуры. 

Поэтому набор в ряды Нацгвардии будет продолжаться и после 1 апреля.

Прямая речь Музычука: "Также будут формироваться резервы. По состоянию на конец прошлой недели в подразделения Национальной гвардии подано чуть более 16 тысяч анкет. 

Разная цифра звучит периодически в СМИ. Это связано с тем, что озвучиваются цифры, которые в целом поданы во все 8 бригад. Кто-то озвучивает, например, цифры, которые поданы в бригады полиции или пограничной службы, ну а 16 тысяч – это та цифра, которая касается 6-ти бригад Нацгвардии".

Предыстория: 

  • В начале февраля Министерство внутренних дел Украины объявило о формировании добровольческих батальонов "Гвардии наступления". Эти подразделения нацелены, в частности, на освобождение оккупированных Россией территорий. 
  • Добровольцы, которые подают анкеты на вступление в "Гвардию наступления", должны сами выбрать бригаду, в которой хотят служить. Таких бригад восемь, их создают на базе частей, которые уже имеют боевой опыт.

Темы: Гвардия наступленияНацгвардияМВД
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