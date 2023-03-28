Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Набор в "Гвардию наступления" могут продолжить и после 1 апреля

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 13:27

Рекрутинговая кампания по формированию "Гвардии наступления" официально закончится 1 апреля, однако ее могут продолжить, потому что есть большое количество желающих вступить в штурмовые бригады. Кроме того, планируется создать резерв для подразделений "Гвардии".

Источник: заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко и пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук в интервью для "Суспільне"

Прямая речь Павличенко: "Через несколько дней планируем все же завершить рекрутинговую кампанию, которая началась в начале февраля. 

Реклама:

В течение этих месяцев все желающие могли подать свою заявку в ту или иную бригаду "Гвардии наступления", исходя из своих личных пожеланий, убеждений служить, работать или в полиции, или в пограничной службе, или Нацгвардии и определиться непосредственно, куда новобранец хочет присоединиться и где работать в дальнейшем...

В марте тех, кто прошел начальные отборы, – а это собеседование, психологическое тестирование, медицинская комиссия, – начали зачислять в подразделения, где они в дальнейшем будут проходить службу. 

И сейчас уже осталась неделя до завершения кампании до тех сроков, до тех сроков, которые объявлялись в начале".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Павличенко отметила, что до 1 апреля включительно официально будут работать рекрутинговые центры, которые работают при ЦПАУ. 

"После 1-го числа мы будем таки пересматривать это решение, и, возможно, позволим еще подавать заявки через сайт, потому что желающих действительно много. И мы понимаем, что будем формировать определенные резервы, которые будут пересматривать и привлекать, возможно, к формированию других бригад, которые будут создаваться", – сказала заместитель министра.

Спикер Нацгвардии Музычук отметил, что если желающие дальше будут подавать заявки, то набор будет продолжаться, потому что параллельно формируются и другие подразделения Национальной гвардии, которые также доукомплектовываются.

"За время военного положения значительно расширились вообще штаты воинских частей наших подразделений, потому что возросло и количество оборонных задач, которые надо выполнять Нацгвардии", – сказал спикер НГУ.

Он напомнил, что гвардейцы выполняют как военные, так и правоохранительные функции, в которые входят и несение службы на блокпостах, и обеспечение режима военного положения, и охрана объектов критической инфраструктуры. 

Поэтому набор в ряды Нацгвардии будет продолжаться и после 1 апреля.

Прямая речь Музычука: "Также будут формироваться резервы. По состоянию на конец прошлой недели в подразделения Национальной гвардии подано чуть более 16 тысяч анкет. 

Разная цифра звучит периодически в СМИ. Это связано с тем, что озвучиваются цифры, которые в целом поданы во все 8 бригад. Кто-то озвучивает, например, цифры, которые поданы в бригады полиции или пограничной службы, ну а 16 тысяч – это та цифра, которая касается 6-ти бригад Нацгвардии".

Предыстория: 

  • В начале февраля Министерство внутренних дел Украины объявило о формировании добровольческих батальонов "Гвардии наступления". Эти подразделения нацелены, в частности, на освобождение оккупированных Россией территорий. 
  • Добровольцы, которые подают анкеты на вступление в "Гвардию наступления", должны сами выбрать бригаду, в которой хотят служить. Таких бригад восемь, их создают на базе частей, которые уже имеют боевой опыт.

Темы: Гвардия наступленияНацгвардияМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Гвардия наступления
Бойцы "Стального кордона" ослепили очередное "око мордора" РФ
"Азов" отработал по позициям россиян: уничтожен ДОТ и живая сила
Бойцы Стального кордона "насыпают" оккупантам: ГПСУ показала фрагмент горячего боя
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: