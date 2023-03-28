Танки Leopard від Португалії вже в Україні
Вівторок, 28 березня 2023, 13:44
Обіцяні Португалією танки Leopard 2, які вона передає узгоджено з іншими партнерами "танкової коаліції", вже на території України.
Про це свідчить заява Міноборони Португалії в офіційному Twitter, пише "Європейська правда".
"Три танки Leopard 2A6, які передає Португалія узгоджено з партнерами, вже в Україні. Португалія продовжує підтримувати Україну, яка чинить опір протиправному вторгненню Росії", - йдеться у заяві.
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Нагадаємо, вранці 28 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив прибуття в Україну обіцяних Берліном танків Leopard 2.
Тим часом міністр оборони України офіційно підтвердив прибуття британських Challenger 2.
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