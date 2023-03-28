Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Танки Leopard от Португалии уже в Украине

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 13:44

Обещанные Португалией танки Leopard 2, которые она передает согласованно с другими партнерами "танковой коалиции", уже на территории Украины.

Об этом свидетельствует заявление Минобороны Португалии в официальном Twitter, пишет "Европейская правда".

"Три танка Leopard 2A6, которые передает Португалия согласовано с партнерами, уже в Украине. Португалия продолжает поддерживать Украину, которая сопротивляется противоправному вторжению России", - говорится в заявлении.

Реклама:

Напомним, утром 28 марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил прибытие в Украину обещанных Берлином танков Leopard 2.

Тем временем министр обороны Украины официально подтвердил прибытие британских Challenger 2.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: танкиПортугалияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
танки
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания хотят совместно разработать танк
Россияне подбили британский танк Challenger 2 - СМИ
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: