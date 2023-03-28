Танки Leopard от Португалии уже в Украине

Обещанные Португалией танки Leopard 2, которые она передает согласованно с другими партнерами "танковой коалиции", уже на территории Украины.

Об этом свидетельствует заявление Минобороны Португалии в официальном Twitter, пишет "Европейская правда".

"Три танка Leopard 2A6, которые передает Португалия согласовано с партнерами, уже в Украине. Португалия продолжает поддерживать Украину, которая сопротивляется противоправному вторжению России", - говорится в заявлении.

Напомним, утром 28 марта канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил прибытие в Украину обещанных Берлином танков Leopard 2.

Тем временем министр обороны Украины официально подтвердил прибытие британских Challenger 2.