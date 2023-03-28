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Російські хакери атакували сайти держустанов Словаччини після передачі МіГ-29 Україні

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 14:46
Російські хакери атакували сайти держустанов Словаччини після передачі МіГ-29 Україні
скриншот

Російська кібератака вивела з ладу кілька сайтів словацьких держустанов і відомств.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал vosveteit.sk.

Цілями російських хакерів були сайти Національної ради, Національного банку та Міністерства оборони. Атака сталася після того, як Словаччина відправила свої перші винищувачі в Україну.

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Портал зазначає, що з повідомлення хакерів зрозуміло, що кібератака пов'язана з допомогою Україні.

Окрім того, що хакери з Anonymous RU зламали кілька словацьких сайтів, вони також надіслали попередження про те, що Словаччина не повинна підтримувати Україну.

"Судячи з усього, це атака типу DDOS. Для цього типу атак характерно, що зловмисник надсилає таку велику кількість запитів до сервера, що, кажучи простою мовою, він виходить з ладу. В результаті веб-сайти та інтернет-сервіси не працюють", - зазначили на порталі.

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Однак, як зазначається, цього разу Словаччині вдалося уникнути масованої кібератаки на кшталт тої, яка сталася у січні, коли були атаковані сайти держустанов і приватних компаній.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже були відправлені в Україну.

Теми: кібербезпекаСловаччинаУкраїнаРосія
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