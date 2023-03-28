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Российские хакеры атаковали сайты госучреждений Словакии после передачи МиГ-29 Украине

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 14:46
Российские хакеры атаковали сайты госучреждений Словакии после передачи МиГ-29 Украине
скриншот

Российская кибератака вывела из строя несколько сайтов словацких госучреждений и ведомств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал vosveteit.sk.

Целями российских хакеров были сайты Национального совета, Национального банка и Минобороны. Атака произошла после того, как Словакия отправила свои первые истребители в Украину.

Портал отмечает, что из сообщения хакеров понятно, что кибератака связана с помощью Украине.

Кроме того, что хакеры из Anonymous RU взломали несколько словацких сайтов, они также прислали предупреждение о том, что Словакия не должна поддерживать Украину.

"Судя по всему, это атака типа DDOS. Для этого типа атак характерно, что злоумышленник отправляет такое большое количество запросов к серверу, что, говоря простым языком, он выходит из строя. В результате веб-сайты и интернет-сервисы не работают", - отметили на портале.

Однако, как отмечается, на этот раз Словакии удалось избежать массированной кибератаки вроде той, которая произошла в январе, когда были атакованы сайты госучреждений и частных компаний.

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Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре из них уже были отправлены в Украину.

Темы: кибербезопасностьСловакияУкраинаРосcия
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