ГУР розвінчало фейк російської пропаганди зі "стріляниною по авто жінки з дитиною"

Росіяни поширили фейкове відео, де невідомий в українській формі нібито стріляє по цивільному авто жінки з дитиною.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "Розміщене нещодавно в мережі відео, на якому невідома особа в українській військовій формі начебто стріляє по цивільному авто жінки з малою дитиною, — є російським фейком і ворожою ІПСО. Це відео було нібито знято з реєстратора в авто жінки".

Деталі: Розвідники називають відео примітивним фейком та вказують на аргументи, які свідчать про постановочність відео.

Локація на окупованій території між Донецьком і Макіївкою; Одне з джерел вкиду — нік "Юрий Алексеич Z V"; Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. На ролику ж - хрести Вермахту; Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України; Кузов автівки, на якій нібито їдуть українські військові був виготовлений у Росії та ніколи не поставлявся до України; Неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає. Вікно машини відкрите. Йшла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає. Коли машина їде назад знову чути, що вікно відкрите. Постріл був, бо на відео видно розліт гільз. У цей момент мав би бути хоч якийсь звук.

Ще одним свідченням показової фейковості єто факт, що ролик розкритикувала навіть низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок, а російське міністерство закордонних справ, яке спершу поширило це відео зі звинуваченнями українців у "нацизмі", потім його прибрало.

"Росіяни намагаються і далі очорнити воїнів ЗСУ, показати їх жорстокими й неадекватними, а також створити конфлікт із представниками мусульманської спільноти. Цього разу — з кримськими татарами. З діалогу військового й жінки, що була за кермом, можна зрозуміти, що вона нібито належить до кримськотатарського народу.

В той же час ролик виявився повним провалом і черговим тупим фейком російської пропаганди, яка у своїх хворобливих фантазіях не гребує жодними етичними нормами й темами", - наголосили в ГУР.