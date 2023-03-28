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ГУР развенчало фейк российской пропаганды со "стрельбой по авто женщины с ребенком"

Валентина РоманенкоВторник, 28 марта 2023, 14:57
ГУР развенчало фейк российской пропаганды со стрельбой по авто женщины с ребенком
иллюстрация "АрміяIform"

Россияне распространили фейковое видео, где неизвестный в украинской форме якобы стреляет по гражданскому авто женщины с ребенком.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "Размещенное недавно в сети видео, на котором неизвестный в украинской военной форме якобы стреляет по гражданскому авто женщины с маленьким ребенком, - является российским фейком и вражеской ИПСО. Это видео было якобы снято с регистратора в авто женщины".

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Детали: Разведчики называют видео примитивным фейком и указывают на аргументы, свидетельствующие о постановочности видео.

  • Локация находится на оккупированной территории между Донецком и Макеевкой;
  • Один из источников вброса - ник "Юрий Алексеич Z V";
  • Украинские военные наносят на свои авто сплошные кресты. На ролике же - кресты Вермахта;
  • Регистраторы в Украине запрещены даже в глубоком тылу и на западе Украины;
  • Кузов автомобиля, на котором якобы едут украинские военные был изготовлен в России и никогда не поставлялся в Украину;
  • Некачественный монтаж. На 1:35 военный в непосредственной близости от машины стреляет из автомата. Но громких звуков выстрелов нет. Окно машины открыто. Шел разговор через окно. Звука закрытия окна нет. Когда машина едет обратно снова слышно, что окно открыто. Выстрел был, потому что на видео виден разлет гильз. В этот момент должен был бы быть хоть какой-то звук.

Еще одним свидетельством показательной фейковости является тот факт, что ролик раскритиковал даже ряд российских пропагандистов, телеграмм-каналов и лидеров мнений, а российское министерство иностранных дел, которое сначала распространило это видео с обвинениями украинцев в "нацизме", потом его убрало.

"Россияне пытаются и дальше очернить воинов ВСУ, показать их жестокими и неадекватными, а также создать конфликт с представителями мусульманского сообщества. На этот раз - с крымскими татарами. Из диалога военного и женщины, которая была за рулем, можно понять, что она якобы принадлежит к крымскотатарскому народу.

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В то же время ролик оказался полным провалом и очередным тупым фейком российской пропаганды, которая в своих болезненных фантазиях не гнушается никакими этическими нормами и темами", - отметили в ГУР.

Темы: пропагандаРосcиявойна
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