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У Держприкордонслужбі викрили зрадника, який працював на ФСБ

Валентина РоманенкоВівторок, 28 березня 2023, 16:41
У Держприкордонслужбі викрили зрадника, який працював на ФСБ
фото прокуратури

На Чернігівщині затримали інспектора-прикордонника, який збирав для спецслужб Росії інформацію про організацію охорони та оборони північної ділянки кордону.

Джерело: СБУ, Держприкордонслужба, прокуратура Чернігівщини

Деталі: За даними спецслужби, інспектор Чернігівського прикордонного загону був завербований кадровим співробітником ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення.

Після 24 лютого 2022 року ворог "активував" свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни, зазначають в СБУ.

Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області. Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму "куратору" з ФСБ через месенджер у Телеграм.

 

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України, наголошують у спецслужбі.

Дослівно спецслужба: "Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)".

Деталі: Під час проведення обшуку в підозрюваного виявили та вилучили мобільні телефони, які містять інформацію призначену для передачі ворогу.

 

Наразі суд обрав фігурнату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, зазначають прокурори.

Заходи з викриття й затримання проводили співробітники СБУ у Чернігівській області спільно з Головним відділом внутрішньої та власної безпеки "Центр" Держприкордонслужби.

Теми: Прикордонна службаСБУдержзрада
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