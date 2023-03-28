Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Держприкордонслужбі викрили зрадника, який працював на ФСБ

Валентина РоманенкоВівторок, 28 березня 2023, 16:41
У Держприкордонслужбі викрили зрадника, який працював на ФСБ
фото прокуратури

На Чернігівщині затримали інспектора-прикордонника, який збирав для спецслужб Росії інформацію про організацію охорони та оборони північної ділянки кордону.

Джерело: СБУ, Держприкордонслужба, прокуратура Чернігівщини

Деталі: За даними спецслужби, інспектор Чернігівського прикордонного загону був завербований кадровим співробітником ФСБ ще до початку повномасштабного вторгнення.

Реклама:

Після 24 лютого 2022 року ворог "активував" свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни, зазначають в СБУ.

Насамперед агресора цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області. Саме ці секретні відомості російський агент мав знайти, сфотографувати, а потім передати своєму "куратору" з ФСБ через месенджер у Телеграм.

 

Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України, наголошують у спецслужбі.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно спецслужба: "Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)".

Деталі: Під час проведення обшуку в підозрюваного виявили та вилучили мобільні телефони, які містять інформацію призначену для передачі ворогу.

 

Наразі суд обрав фігурнату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, зазначають прокурори.

Заходи з викриття й затримання проводили співробітники СБУ у Чернігівській області спільно з Головним відділом внутрішньої та власної безпеки "Центр" Держприкордонслужби.

Теми: Прикордонна службаСБУдержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Прикордонна служба
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
Прикордонні служби Литви, Латвії та Польщі обговорили сценарій закриття кордону з Білоруссю
Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: