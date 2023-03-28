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В Госпогранслужбе разоблачили предателя, который работал на ФСБ

Валентина РоманенкоВторник, 28 марта 2023, 16:41
В Госпогранслужбе разоблачили предателя, который работал на ФСБ
фото прокуратуры

На Черниговщине задержали инспектора-пограничника, который собирал для спецслужб России информацию об организации охраны и обороны северного участка границы.

Источник: СБУ, Госпогранслужба, прокуратура Черниговщины

Детали: По данным спецслужбы, инспектор Черниговского пограничного отряда был завербован кадровым сотрудником ФСБ еще до начала полномасштабного вторжения.

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После 24 февраля 2022 года враг "активировал" своего соратника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях войны, отмечают в СБУ.

Прежде всего агрессора интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области. Именно эти секретные сведения российский агент должен был найти, сфотографировать, а затем передать своему "куратору" из ФСБ через мессенджер в Телеграмм.

 

Развединформация нужна была оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины, отмечают в спецслужбе.

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Дословно спецслужба: "Однако сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили предателя и задержали его на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)".

Детали: Во время проведения обыска у подозреваемого обнаружили и изъяли мобильные телефоны, содержащие информацию, предназначенную для передачи врагу.

 

Сейчас суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, отмечают прокуроры.

Мероприятия по разоблачению и задержанию проводили сотрудники СБУ в Черниговской области совместно с Главным отделом внутренней и собственной безопасности "Центр" Госпогранслужбы.

Темы: Пограничная службаСБУгосизмена
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