Під окупованим Мелітополем підірвали підстанцію – мер Федоров

У селі Федорівка під окупованим росіянами Мелітополем у Запорізькій області 28 березня підірвано електропідстанцію.

Джерело: РИА Мелитополь і мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram

Деталі: Інформатори Телеграм-каналу РІА Мелітополь повідомили, що в районі села Федорівка Терпіннівської сільради був "приліт": місцеві жителі повідомили, що завдано удару по підстанції.

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У населеному пункті немає електроенергії.

Також до Мелітополя доносилися звуки вибухів із Молочного лиману.

Інформацію про Федорівку опублікував і законно обраний мер Мелітополя.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Федорова: "Щось підгорає у рашистів під Мелітополем. За попередніми даними, підірвано підстанцію біля села Федорівка Терпінівської сільради".