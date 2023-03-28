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Під окупованим Мелітополем підірвали підстанцію – мер Федоров

Олена РощінаВівторок, 28 березня 2023, 17:08
Під окупованим Мелітополем підірвали підстанцію – мер Федоров
Мелітополь, архівне фото з РИА Новости

У селі Федорівка під окупованим росіянами Мелітополем у Запорізькій області 28 березня підірвано електропідстанцію.

Джерело: РИА Мелитополь і мелітопольський міський голова Іван Федоров у Telegram 

Деталі: Інформатори Телеграм-каналу РІА Мелітополь повідомили, що в районі села Федорівка Терпіннівської сільради був "приліт": місцеві жителі повідомили, що завдано удару по підстанції.

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У населеному пункті немає електроенергії.

Також до Мелітополя доносилися звуки вибухів із Молочного лиману.

Інформацію про Федорівку опублікував і законно обраний мер Мелітополя. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Федорова: "Щось підгорає у рашистів під Мелітополем. За попередніми даними, підірвано підстанцію біля села Федорівка Терпінівської сільради".

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійна
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