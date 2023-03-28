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Под оккупированным Мелитополем взорвали подстанцию – мэр Федоров

Елена РощинаВторник, 28 марта 2023, 17:08
Под оккупированным Мелитополем взорвали подстанцию – мэр Федоров
Мелитополь, архивное фото из РИА Новости

В селе Федоровка под оккупированным россиянами Мелитополем в Запорожской области взорвана электроподстанция.

Источник: РИА Мелитополь и мелитопольский городской глава Иван Федоров в Telegram 

Детали: Информаторы Телеграм-канала РИА Мелитополь сообщили, что в районе села Федоровка Терпиновского сельсовета был "прилет": местные жители сообщили, что нанесен удар по подстанции.

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В населенном пункте нет электроэнергии.

Также в Мелитополь доносились звуки взрывов из Молочного лимана.

Информацию о Федоровке опубликовал и законно избранный мэр Мелитополя. 

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Прямая речь Федорова: "Что-то подгорает у рашистов под Мелитополем. По предварительным данным, взорвана подстанция возле села Федоровка Терпиновского сельсовета".

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойна
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