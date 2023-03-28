Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пєсков в кінці 2022 року заявив російським елітам, що війна надовго – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 19:25
Пєсков в кінці 2022 року заявив російським елітам, що війна надовго – ЗМІ
Фото: РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на вечірці у грудні 2022 року заявив, що війна проти України триватиме дуже довго.

Джерело: The Guardian  

Деталі: Видання, посилаючись на джерела, розповідає, що наприкінці грудня під час вечері в одного з російських високопосадовців, де були присутні представники культурної і політичної еліти, підняли тост за встановлення миру.

Реклама:

На зустрічі був присутній Пєсков, який сказав: "Все буде набагато складніше. Це займе дуже, дуже багато часу".

За словами присутніх там людей, це зіпсувало настрій гостям, які в приватних розмовах виступають проти війни з Україною.

"Було некомфортно слухати його промову. Було зрозуміло, що він попереджає, що війна залишиться з нами, і ми повинні готуватися до неї надовго", - начебто сказав один з гостей.   

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: РосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: