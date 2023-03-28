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Песков в конце 2022 года заявил российским элитам, что война надолго – СМИ

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 19:25
Песков в конце 2022 года заявил российским элитам, что война надолго – СМИ
Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вечеринке в декабре 2022 года заявил, что война против Украины продлится очень долго.

Источник: The Guardian   

Детали: Издание, ссылаясь на источники, рассказывает, что в конце декабря во время ужина у одного из российских чиновников, где присутствовали представители культурной и политической элиты РФ, подняли тост за установление мира.

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На встрече присутствовал Песков, который сказал: "Все будет гораздо сложнее. Это займет очень, очень много времени".

По словам присутствующих там людей, это испортило настроение гостям, которые в частных разговорах выступают против войны с Украиной.

"Было некомфортно слушать его речь. Было понятно, что он предупреждает, что война останется с нами, и мы должны готовиться к ней надолго", - якобы сказал один из гостей.  

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Предыстория:

  • В недавнем отчете ISW, аналитики отметили, что президент РФ Владимир Путин убежден, что со временем сможет одержать победу над Украиной.

Темы: РосcияПутин
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