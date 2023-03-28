Песков в конце 2022 года заявил российским элитам, что война надолго – СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вечеринке в декабре 2022 года заявил, что война против Украины продлится очень долго.
Источник: The Guardian
Детали: Издание, ссылаясь на источники, рассказывает, что в конце декабря во время ужина у одного из российских чиновников, где присутствовали представители культурной и политической элиты РФ, подняли тост за установление мира.
На встрече присутствовал Песков, который сказал: "Все будет гораздо сложнее. Это займет очень, очень много времени".
По словам присутствующих там людей, это испортило настроение гостям, которые в частных разговорах выступают против войны с Украиной.
"Было некомфортно слушать его речь. Было понятно, что он предупреждает, что война останется с нами, и мы должны готовиться к ней надолго", - якобы сказал один из гостей.
Предыстория:
- В недавнем отчете ISW, аналитики отметили, что президент РФ Владимир Путин убежден, что со временем сможет одержать победу над Украиной.