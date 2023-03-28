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В українській армії з'явилися три роти ударних безпілотників

Олександр ШумілінВівторок, 28 березня 2023, 20:12
В українській армії з'явилися три роти ударних безпілотників
Фото: Федоров

В українській армії уже готові три ударні роти із безпілотниками українського виробництва.

Джерело: повідомлення віцепрем’єра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Пряма мова: "Українська армія активно трансформується та отримує унікальний досвід у найбільш технологічній війні в історії. Раніше разом з Генштабом анонсували створення перших у світі ударних рот БПЛА. З абсолютно новим підходом до менеджменту, навчання та доктрини застосування дронів.

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Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори".

Деталі: Федоров розповів, що безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії.

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Теми: безпілотникиУкраїнаармія
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