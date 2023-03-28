Сійярто після розмови з міністром РФ знову заявив, що Угорщина блокуватиме "ядерні санкції" ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у вівторок повідомив про телефонну розмову з віцепрем’єром Росії з енергетичних питань Александром Новаком, за підсумками якої він підтвердив опозицію санкціям про ядерної енергетики.

Як повідомляє "Європейська правда", про результати дискусії Сійярто написав у Facebook.

За словами очільника угорського МЗС, який також відповідає за енергетичні питання, з росіянином він протягом пів години обговорювали "поточні питання угорсько-російського енергетичного співробітництва".

Серед іншого, Новак запевнив Сійярто у вчасному постачанні Угорщині російських нафти й газу попри міжнародні санкції.

"Ми також обговорили будівництво нових блоків атомної електростанції "Пакш", відзначили, що підготовчі роботи тривають, і, оскільки нові ядерні потужності мають важливе значення для безпеки енергопостачання Угорщини, уряд і надалі запобігатиме будь-яким санкціям проти ядерного сектору", – підкреслив він.

Водночас Сійярто згадав про переговори Угорщини із французьким державним виробником ядерних реакторів Framatome, який, як повідомляли раніше ЗМІ, може потенційно витіснити Росію з проєкту добудови АЕС "Пакш".

Україна з частиною партнерів просуває у ЄС ідею санкцій проти російського "Росатому" як компанії, яка де-факто бере участь в агресії, та сподівається для початку добитися персональних санкцій проти окремих посадовців. Серед іншого, Україна закликала ЄС включити "Росатом" в десятий санкційний пакет.

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Водночас Угорщина неодноразово наголошувала, що накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються ядерної енергетики.