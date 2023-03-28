Сийярто после разговора с министром РФ снова заявил, что Венгрия будет блокировать "ядерные санкции" ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник сообщил о телефонном разговоре с вице-премьером России по энергетическим вопросам Александром Новаком, по итогам которого он подтвердил оппозицию санкциям о ядерной энергетике.

Как сообщает "Европейская правда", о результатах дискуссии Сийярто написал в Facebook.

По словам главы венгерского МИД, который также отвечает за энергетические вопросы, с россиянином он в течение получаса обсуждали "текущие вопросы венгерско-российского энергетического сотрудничества".

Среди прочего, Новак заверил Сийярто в своевременной поставке Венгрии российских нефти и газа, несмотря на международные санкции.

"Мы также обсудили строительство новых блоков атомной электростанции "Пакш", отметили, что подготовительные работы продолжаются, и, поскольку новые ядерные мощности имеют важное значение для безопасности энергоснабжения Венгрии, правительство и в дальнейшем будет предотвращать любые санкции против ядерного сектора", - подчеркнул он.

В то же время Сийярто упомянул о переговорах Венгрии с французским государственным производителем ядерных реакторов Framatome, который, как сообщали ранее СМИ, может потенциально вытеснить Россию из проекта достройки АЭС "Пакш".

Украина с частью партнеров продвигает в ЕС идею санкций против российского "Росатома" как компании, которая де-факто участвует в агрессии, и надеется для начала добиться персональных санкций против отдельных должностных лиц. Среди прочего, Украина призвала ЕС включить "Росатом" в десятый санкционный пакет.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Венгрия неоднократно подчеркивала, что наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, касающиеся ядерной энергетики.