Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Очільник Пентагону: Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 21:02

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і західної зброї має "дуже хороші шанси" здійснити успішний контрнаступ навесні 2023 року.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил у вівторок.

Остін заявив, що Україна наразі має "значну перевагу" в порівнянні з російськими силами, хоча лінія фронту й змінювалась то в один, то в інший бік протягом останнього часу, а наразі відбуваються "досить серйозні бої в районі Бахмута".

Реклама:

"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", – наголосив очільник Пентагону.

Він додав, що з огляду на це ресурси Росії вичерпуються, вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей і змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.

"Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", – підкреслив Остін.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗМІ з посиланням на американських посадовців повідомляли про два можливі сценарії контрнаступу України, який очікується пізньою весною 2023 року: перший – просуватися на південь через Херсон до Криму, а другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізавши російський сухопутний коридор.

На думку колишнього голови Генштабу Великої Британії, генерала Річарда Даннатта, після успішного контрнаступу Києва Владіміра Путіна "можуть вимести з Кремля".

Теми: СШАУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
США
Війна в Україні позначилась на продовольчій безпеці бідних країн − розвідка США
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: