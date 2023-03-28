Очільник Пентагону: Україна має "дуже хороші шанси" на успішний контрнаступ навесні

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і західної зброї має "дуже хороші шанси" здійснити успішний контрнаступ навесні 2023 року.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил у вівторок.

Остін заявив, що Україна наразі має "значну перевагу" в порівнянні з російськими силами, хоча лінія фронту й змінювалась то в один, то в інший бік протягом останнього часу, а наразі відбуваються "досить серйозні бої в районі Бахмута".

"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", – наголосив очільник Пентагону.

Він додав, що з огляду на це ресурси Росії вичерпуються, вона все частіше постає перед нестачею артилерійських боєприпасів та інших речей і змушена звертатись по допомогу до Ірану та Північної Кореї.

"Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", – підкреслив Остін.

Раніше ЗМІ з посиланням на американських посадовців повідомляли про два можливі сценарії контрнаступу України, який очікується пізньою весною 2023 року: перший – просуватися на південь через Херсон до Криму, а другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізавши російський сухопутний коридор.

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На думку колишнього голови Генштабу Великої Британії, генерала Річарда Даннатта, після успішного контрнаступу Києва Владіміра Путіна "можуть вимести з Кремля".