Глава Пентагона: Украина имеет "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина за счет значительного истощения российских сил и западного оружия имеет "очень хорошие шансы" осуществить успешное контрнаступление весной 2023 года.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил во вторник.

Остин заявил, что Украина сейчас имеет "значительное преимущество" по сравнению с российскими силами, хотя линия фронта и менялась то в одну, то в другую сторону в последнее время, а сейчас происходят "достаточно серьезные бои в районе Бахмута".

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"Украинцы нанесли россиянам значительные потери, и те истощили свои запасы бронетехники так, как никто никогда не мог себе представить. И теперь мы видим, как Россия расконсервирует танки Т-54 и Т-55 из-за уровня потерь, которые нанесли украинцы", - подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что в связи с этим ресурсы России исчерпываются, она все чаще сталкивается с нехваткой артиллерийских боеприпасов и других вещей и вынуждена обращаться за помощью к Ирану и Северной Корее.

"Поэтому я думаю, что мы увидим активизацию боевых действий весной, поскольку условия для маневрирования улучшатся, а также на основе того, что мы уже сделали и продолжаем делать. Я думаю, что Украина будет иметь очень хорошие шансы на успех", - подчеркнул Остин.

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Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали о двух возможных сценариях контрнаступления Украины, которое ожидается поздней весной 2023 года: первый - продвигаться на юг через Херсон в Крым, а второй - двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезав российский сухопутный коридор.

По мнению бывшего главы Генштаба Великобритании, генерала Ричарда Даннатта, после успешного контрнаступления Киева Владимира Путина "могут вымести из Кремля".