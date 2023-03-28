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Нижня палата парламенту Франції визнала Голодомор геноцидом українського народу

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 21:06

Національна асамблея Франції, яка є нижньою палатою французького парламенту, у вівторок більшістю у 168 голосів ухвалила резолюцію, в якій визнає Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслюється в резолюції, Голодомор був штучно викликаним голодом, який вирізнявся своїми масштабами в порівнянні з іншими регіонами Радянського Союзу, і "забрав життя близько чотирьох мільйонів українців, переважно селян".

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"Ця резолюція спрямована на визнання владою Франції цього примусового голоду українського населення геноцидом, а також на засудження скоєних дій, що характеризувалися винищенням та масовими порушеннями прав і свобод людини", – зазначається в документі.

Резолюцію, ініційовану групою депутатів на чолі з Анн Женете з президентської партії "Відродження", підтримали 168 членів Національної асамблеї Франції проти двох.

Президент України Володимир Зеленський уже подякував французьким парламентарям за їхнє рішення як "сильний внесок у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх".

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Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти понад двох десятків країн світу, зокрема і в Європі. У березні до такого кроку вдались Палата представників Бельгії, нижня палата бельгійського парламенту, і парламент Ісландії.

Теми: Франціяголодоморгеноцид
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