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Нижняя палата парламента Франции признала Голодомор геноцидом украинского народа

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 21:06

Национальная ассамблея Франции, которая является нижней палатой французского парламента, во вторник большинством в 168 голосов приняла резолюцию, в которой признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как подчеркивается в резолюции, Голодомор был искусственно вызванным голодом, который отличался своими масштабами по сравнению с другими регионами Советского Союза, и "унес жизни около четырех миллионов украинцев, преимущественно крестьян".

"Эта резолюция направлена на признание властями Франции этого принудительного голода украинского населения геноцидом, а также на осуждение совершенных действий, характеризовавшихся истреблением и массовыми нарушениями прав и свобод человека", - отмечается в документе.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил французских парламентариев за их решение как "сильный вклад в разоблачение преступлений тоталитарной России - прошлых и сегодняшних".

В целом Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты более двух десятков стран мира, в том числе и в Европе. В марте к такому шагу прибегли Палата представителей Бельгии, нижняя палата бельгийского парламента, и парламент Исландии.

Темы: Францияголодоморгеноцид
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