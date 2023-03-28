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У Нікополі закликають готуватися до обстрілів РФ "під чужим прапором" до приїзду МАГАТЕ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 березня 2023, 22:09
У Нікополі закликають готуватися до обстрілів РФ під чужим прапором до приїзду МАГАТЕ
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Нікопольська РВА закликає жителів району готуватись до провокацій та обстрілів з боку Росії через приїзд команди МАГАТЕ на Запорізьку АЕС цього тижня.

Джерело: очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко в Telegram

Пряма мова: "На протилежному березі водосховища дещо відбувається. Окупанти, з їх слів, готуються до приїзду команди з МАГАТЕ, одночасно розповідаючи про можливі провокації з боку Сил оборони України. 

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Зазначу, що під час минулих відвідин місії провокації були. Але, здійснювали їх війська РФ, обстрілюючи Енергодар та прилеглі території з мінометів і ствольної артилерії. Потім били "у відповідь" по містам і селам Нікопольського району. 

Все це супроводжувалось відповідною медійною "кісельовщиною" у виконанні російських засобів масової дезінформації". 

Деталі: Очільник РВА закликав жителів прибережних територій, у тому числі окупованого берега водосховища, найближчий тиждень уникати перебування на відкритих місцях та дослухатись про попередження про артилерійські обстріли.

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Євтушенко також закликав жителів прибережних населених пунктів провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін.

Він додав, що день в громадах Нікопольського району минув без обстрілів.

Що цьому передувало: 

  • Цього тижня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі приїде на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Теми: НікопольобстрілМАГАТЕЗАЕС
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