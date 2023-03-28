В Никополе призывают готовиться к обстрелам РФ "под чужим флагом" к приезду МАГАТЭ

Никопольская РВА призывает жителей района готовиться к провокациям и обстрелам со стороны России из-за приезда команды МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на этой неделе.

Источник: глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь: "На противоположном берегу водохранилища кое-что происходит. Оккупанты, по их словам, готовятся к приезду команды из МАГАТЭ, одновременно рассказывая о возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины.

Отмечу, что во время прошлых посещений миссии провокации были. Но, осуществляли их войска РФ, обстреливая Энергодар и прилегающие территории из минометов и ствольной артиллерии. Затем били "в ответ" по городам и селам Никопольского района.

Все это сопровождалось соответствующей медийной "киселевщиной" в исполнении российских средств массовой дезинформации".

Детали: Глава РВА призвал жителей прибрежных территорий, в том числе оккупированного берега водохранилища, ближайшую неделю избегать пребывания на открытых местах и прислушиваться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах.

Евтушенко также призвал жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен.

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Он добавил, что день в громадах Никопольского района прошел без обстрелов.

Что этому предшествовало: