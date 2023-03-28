Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Никополе призывают готовиться к обстрелам РФ "под чужим флагом" к приезду МАГАТЭ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 марта 2023, 22:09
В Никополе призывают готовиться к обстрелам РФ под чужим флагом к приезду МАГАТЭ
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Никопольская РВА призывает жителей района готовиться к провокациям и обстрелам со стороны России из-за приезда команды МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на этой неделе.

Источник: глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram

Прямая речь: "На противоположном берегу водохранилища кое-что происходит. Оккупанты, по их словам, готовятся к приезду команды из МАГАТЭ, одновременно рассказывая о возможных провокациях со стороны Сил обороны Украины. 

Отмечу, что во время прошлых посещений миссии провокации были. Но, осуществляли их войска РФ, обстреливая Энергодар и прилегающие территории из минометов и ствольной артиллерии. Затем били "в ответ" по городам и селам Никопольского района. 

Все это сопровождалось соответствующей медийной "киселевщиной" в исполнении российских средств массовой дезинформации". 

Детали: Глава РВА призвал жителей прибрежных территорий, в том числе оккупированного берега водохранилища, ближайшую неделю избегать пребывания на открытых местах и прислушиваться к предупреждениям об артиллерийских обстрелах.

Евтушенко также призвал жителей прибрежных населенных пунктов провести ночь в убежище, или воспользоваться правилом двух стен.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что день в громадах Никопольского района прошел без обстрелов.

Что этому предшествовало: 

  • На этой неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приедет на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Темы: НикопольобстрелМАГАТЭЗАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском

видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ

фото, видеоВ Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина, погиб известный пропагандист

видео, дополненоСвященник УПЦ МП избил военного в храме Хмельницкого

Мы движемся к военному поражению: Гиркин создал "клуб рассерженных патриотов"

Данилов обнародовал "12 шагов деоккупации Крыма", над которыми работает СНБО

Все новости...
Никополь
Россияне обстреляли Никопольский район с беспилотника: есть пострадавший
РФ обстреляла Никопольский районе с дрона: горели авто, побиты газопроводы
Россияне ударили по Никополю, шестеро раненых
Последние новости
21:45
Ядерное оружие в Беларуси "придвинут" к западным границам – посол РФ
21:30
Партия премьера Финляндии предварительно уступает коалиции консерваторов на выборах
21:16
видеоИзбиение военного в Хмельницком: храм перейдет к ПЦУ, там провели молитву на украинском
20:54
Два крупнейших блока побеждают на парламентских выборах в Болгарии - экзитполы
20:41
видеоНовинский служил в Цюрихе в храме РПЦ, где висит портрет Зеленского - СМИ
20:28
Чехия еще имеет военную помощь для Украины - министр обороны
20:16
Новый конкурент Трампа призвал его снять кандидатуру из-за обвинений
20:09
Зеленский: Единственный путь остановить террор – военная победа Украины, другого нет и не будет
19:42
В России приостановили работу школы, где учатся дети дипломатов Британии, Канады и США
19:38
В воскресенье россияне нанесли 5 ракетных и 22 авиационных ударов – сводка Генштаба
Все новости...