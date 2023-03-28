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Зеленський на Сумщині провів нараду щодо посилення прикордонників

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 березня 2023, 22:38
Зеленський на Сумщині провів нараду щодо посилення прикордонників
Скрін з відеозверння 28 березня

Президент Володимир Зеленський під час візиту у Сумську область провів нараду з головою прикордонної служби щодо посилення прикордонників.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Повернувся з нашої Сумщини. Сьогодні був в Охтирці, у Тростянці, у Сумах, на позиціях наших прикордонників. 

Провів нараду з представниками місцевої влади й Сумщини, і Чернігівщини. Є питання, які потребують розв’язання. Будуть розв’язані. 

Провів нараду з командувачами, які відповідають безпосередньо за захист Сумщини й Чернігівщини. Особлива розмова – з головою прикордонної служби. Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій".

Деталі: Зеленський повідомив, що передав Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя – міста, яке "своїм опором допомогло врятувати Східну й Центральну Україну".

Пряма мова: "Звичайно, дякую Сумському прикордонному загону. Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватися, підтримати. Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом – це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон".

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Більше деталей: Зокрема, президент відзначив воїнів Луганського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів, які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках. 

Теми: ЗеленськийпрезидентСумська областьПрикордонна служба
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