Зеленський на Сумщині провів нараду щодо посилення прикордонників

Президент Володимир Зеленський під час візиту у Сумську область провів нараду з головою прикордонної служби щодо посилення прикордонників.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Повернувся з нашої Сумщини. Сьогодні був в Охтирці, у Тростянці, у Сумах, на позиціях наших прикордонників.

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Провів нараду з представниками місцевої влади й Сумщини, і Чернігівщини. Є питання, які потребують розв’язання. Будуть розв’язані.

Провів нараду з командувачами, які відповідають безпосередньо за захист Сумщини й Чернігівщини. Особлива розмова – з головою прикордонної служби. Про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій".

Деталі: Зеленський повідомив, що передав Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя – міста, яке "своїм опором допомогло врятувати Східну й Центральну Україну".

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Пряма мова: "Звичайно, дякую Сумському прикордонному загону. Саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватися, підтримати. Міцні позиції по всьому кордону з державою-терористом – це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон".

Більше деталей: Зокрема, президент відзначив воїнів Луганського, Краматорського та Донецького прикордонних загонів, які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках.