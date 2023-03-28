Зеленский на Сумщине провел совещание по усилению пограничников

Президент Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область провел совещание с главой пограничной службы по усилению пограничников.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Вернулся из нашей Сумщины. Сегодня был в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах, на позициях наших пограничников.

Провел совещание с представителями местной власти и Сумщины, и Черниговщины. Есть вопросы, которые требуют решения. Будут решены.

Провел совещание с командующими, которые отвечают непосредственно за защиту Сумщины и Черниговщины. Особый разговор - с главой пограничной службы. О защите Сумщины и других наших областей, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой".

Детали: Зеленский сообщил, что передал Ахтырке специальную награду города-героя – города, который "своим сопротивлением помог спасти Восточную и Центральную Украину".

Прямая речь: "Конечно, спасибо Сумскому пограничному отряду. Именно их сегодня посетил, имел честь пообщаться, поддержать. Прочные позиции по всей границе с государством-террористом - это следствие прочности конкретных наших людей, которые готовы в любой момент защищать границу".

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Больше деталей: В частности, президент отметил воинов Луганского, Краматорского и Донецкого пограничных отрядов, которые результативно уничтожают врага на Бахмутском, на Лиманском, на Авдеевском направлениях.