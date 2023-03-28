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Під час бойового завдання загинув український льотчик Кирилюк

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 березня 2023, 22:57
Під час бойового завдання загинув український льотчик Кирилюк
Денис Кирилюк, фото з Facebook бригади

Під час виконання завдання 28 березня загинув український льотчик Денис Кирилюк, який здійснив понад 80 бойових вильотів.

Джерело: 831 бригада тактичної авіації в Facebook, начальник Миргородської РВА Віталій Дяківнич в Facebook

Дослівно бригада: "Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї – штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. 

Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога".

Деталі: У серпні 2022 року Кирилюк був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня за "особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Очільник Миргородської РВА Віталій Дяківнич повідомив, що миргородець Кирилюк загинув 28 березня.

 

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Теми: Збройні силиавіаПовітряні сили ЗСУ
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