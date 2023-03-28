Во время боевого задания погиб украинский летчик Кирилюк

Во время выполнения боевого задания 28 марта погиб украинский летчик Денис Кирилюк.

Источник: 831 бригада тактической авиации в Facebook, начальник Миргородской РВА Виталий Дякивнич в Facebook

Дословно бригада: "Во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира эскадрильи - штурман авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк.

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Пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, который совершил более 80 боевых вылетов, из них 70 во время полномасштабного вторжения на уничтожение врага".

Детали: В августе 2022 года Кирилюк был награжден орденом "За мужество" III степени за "личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Глава Миргородского РОА Виталий Дякивнич сообщил, что миргородец Кирилюк погиб 28 марта.