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РФ гатила по Сумщині з гранатометів: за добу – сто влучань

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 березня 2023, 23:45
РФ гатила по Сумщині з гранатометів: за добу – сто влучань
ОБСТРІЛИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В одній з громад Сумщини 28 березня зафіксовано сто "прильотів" з гранатомета.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: Протягом доби російські окупанти обстріляли чотири громади.

У Білопільській громаді зафіксовано 90 влучань з автоматичного гранатомету та 10 влучань із протитанкового гранатомету з території Росії.

В Юнаківській громаді – 3 влучанння з міномета. Зноб-Новгородську громаду обстріляли, ймовірно, з САУ – 14 влучань. По Есманській громаді били зі ствольної артилерії – 4 прильоти.

За попередньою інформацією, наслідків обстрілів не зафіксовано. 

Теми: Сумська областьобстріл
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