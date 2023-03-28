РФ гатила по Сумщині з гранатометів: за добу – сто влучань
Вівторок, 28 березня 2023, 23:45
В одній з громад Сумщини 28 березня зафіксовано сто "прильотів" з гранатомета.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація в Telegram
Деталі: Протягом доби російські окупанти обстріляли чотири громади.
У Білопільській громаді зафіксовано 90 влучань з автоматичного гранатомету та 10 влучань із протитанкового гранатомету з території Росії.
В Юнаківській громаді – 3 влучанння з міномета. Зноб-Новгородську громаду обстріляли, ймовірно, з САУ – 14 влучань. По Есманській громаді били зі ствольної артилерії – 4 прильоти.
За попередньою інформацією, наслідків обстрілів не зафіксовано.